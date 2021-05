Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Gartenlaube

Albersweiler, Breitenweg 14.05.-16.05.2021 (ots)

Am Wochenende schlugen bislang unbekannte Täter die Scheibe einer Gartenlaube am Breitenweg in Albersweiler ein. Ersten Ermittlungen zu Folge wurde aus der Gartenlaube nichts entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 200 Euro. Hinweise nehmen die Polizei Landau und die Polizeiwache Annweiler entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell