Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Nötigung im Straßenverkehr- Fahrer eines Schnellrestaurants beleidigt

Herford (ots)

(sls) Am späten Samstagabend (17.7.) wurden Polizeibeamte zu einem Einsatz auf die B239 im Bereich der Abfahrt Elverdisser Straße gerufen. Vor Ort teilte der 27-jährige Fahrer eines Fast-Food Restaurants mit, dass er von einem bisher unbekannten Fahrzeug ausgebremst und von dem Beifahrer beleidigt wurde. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr der Geschädigte Herforder gegen 00:45 Uhr die B239 in Richtung Bad Salzuflen. Zu Beginn der zweispurigen Umgehungsstraße wurde der weiße Renault von einem schwarzen Kleinwagen überholt und ohne erkennbaren Grund von der Fahrerin ausgebremst. Anschließend setzten beide Fahrzeuge ihre Fahrt fort. Im Bereich der Ausfahrt der Elverdisser Straße wurde der 27-Jährige erneut von dem Kleinwagen überholt und in der Ausfahrt bis zum Stillstand ausgebremst. Der augenscheinlich alkoholisierte Beifahrer stieg aus dem Kleinwagen aus und beleidigte den Herforder mehrfach und ging ihn körperlich an. Anschließend trat der unbekannte Beifahrer noch gegen den rechten Außenspiegel und beschädigte diesen. Danach setzte sich der Tatverdächtige wieder in das schwarze Fahrzeug und entfernte sich vom Anhalteort. Die männliche Person wird mit ca. 25 Jahren, schwarzen Haaren und 180cm groß beschrieben. Er trug zur Tatzeit ein schwarzes T-Shirt. Die Ermittlungen zum Halter des flüchtigen PKW dauern noch an. Die Polizei hofft auf weitere Zeugen, die die Situation an der Ausfahrt beobachtet haben und weitere Angaben zum flüchtigen Fahrzeug oder Person geben können. Bitte melden sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell