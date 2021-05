Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldungen der Polizei WHV 21.05-24.05.2021

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfallflucht Am Freitagmittag kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz des Bismarckplatzes. Ein aufmerksamer Zeuge konnte beobachten, wie eine weibliche Person mit ihrem Pkw beim Ausparken einen Stromkasten beschädigt habe. Danach habe sich der Pkw von der Unfallstelle entfernt. Durch das genannte Kennzeichen konnte die Unfallverursacherin festgestellt werden. Ein Strafverfahren wurde gegen die Dame eingeleitet. Trunkenheitsfahrt In der Nacht von Freitag auf Samstag kam ein 21-jähriger Fahrzeugführer auf der Straße Groß Belt nach links von der Fahrbahn ab und verunfallte mit seinem Pkw in einen nahegelegenen Zaun. Der Fahrzeugführer stand unter Alkoholeinfluss (1,20 Promille). Eine Blutentnahme und eine Einleitung eines Strafverfahrens waren die Folge. Diebstahl aus Kraftfahrzeug Im Tatzeitraum von Freitag auf Samstag kam es zu einem Diebstahl aus einem Pkw. Bisher unbekannte Täter entwendeten aus einem unverschlossenen Pkw Bargeld, Personaldokumente und eine Sonnenbrille. Eine Spurensuche am Pkw wurde durchgeführt. Verkehrsunfall aufgrund medizinischem Notfall Am Samstagvormittag kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Mühlenweg. Ein 54-jähriger Pkw Führer kam aufgrund eines medizinischen Notfalls mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem geparkten Pkw. Der Fahrer des unfallverursachenden Pkw wurde in das Krankenhaus verbracht. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden bei beiden Pkw wird auf 10000 Euro geschätzt. Kellereinbruch In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Tonstraße zu einem Kellereinbruch. Mehrere Verschläge wurden geöffnet, diverse Gegenstände entwendet. Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss Am Sonntagvormittag wurde ein 29-jähriger Fahrzeugführer in der Oldeoogestraße einer polizeilichen Kontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass er unter dem Einfluss von Marihuana stand, zudem keine Fahrerlaubnis besaß. Ein weiterer Fall von wurde am Sonntagnachmittag festgestellt. Dabei führte ein 33-jähriger Mann seinen Pkw in der Bismarckstraße. Er stand dabei unter Marihuana- und Amphetamineinfluss. Ob er eine gültige Fahrerlaubnis besitzt, wird noch geprüft. In beiden Fällen wurden Blutproben durchgeführt.

