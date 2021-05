Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Schockanrufe im Landkreis Friesland und in Wilhelmshaven - Polizei warnt vor Betrugsmasche

Wilhelmshaven/Bockhorn/Varel/Jever (ots)

Im Laufe des gestrigen Tages erhielten einige Bürgerinnen und Bürger in Bockhorn, Jever, Varel und Wilhelmshaven sogenannte "Schockanrufe". Es handelte sich um Varianten des bekannten "Ekel-Tricks" bzw. des "Falschen Polizeibeamten". Die Grundgeschichte war immer gleich: Ein Enkel oder Kind der angerufenen Personen, bei denen es sich überwiegend um Seniorinnen und Senioren handelte, habe angeblich einen Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang verursacht und benötige nun finanzielle Hilfe. Mal gaben sich die Täter selbst als vermeintliche Enkel oder Kinder aus, die aufgrund der Notlage Geld benötigen würden, ein andermal gaben sich die Täter als Polizeibeamte aus. Hier wurde die angerufene Person aufgefordert, eine Geldsumme zu überweisen, um ihr Kind oder ihren Enkel "freizukaufen". In den meisten Fällen beendeten die zwischen 63 und 81 Jahre alten Opfer das Gespräch, nachdem sich Ungereimtheiten auftaten; in einem Fall scheiterten die Täter nur daran, dass der Senior kein Geld zur Verfügung hatte. Die Polizei leitete mehrere Verfahren wegen versuchten Betrugs ein. Seien Sie skeptisch bei fremden Personen, egal, ob der Kontakt telefonisch oder persönlich entsteht und rufen Sie im Zweifelsfall die (echte) Polizei! Bitte warnen Sie ihren älteren Angehörigen vor den Tricks der Betrüger! Die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland bietet in diesem Zusammenhang außerdem kostenlose Beratungen an und beantwortet gerne Ihre Fragen: Für den Bereich der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland stehen Ihnen als Ansprechpartnerin Katja Reents unter der Rufnummer 04421 942108, für den Bereich Varel Eugen Schnettler 04451 923146 und für Jever Tanja Horst unter der Rufnummer 04461 9211181 zur Verfügung.

