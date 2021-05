Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unter Alkohol- und Drogeneinfluss unterwegs in Varel - Polizei leitet Verfahren ein

Varel (ots)

Innerhalb kürzester Zeit kam es am Donnerstagabend in Varel zu zwei Fahrten unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss. Während Polizeibeamte aus Varel eine Verkehrskontrolle bei einem Pkw durchführten, fiel ihnen ein alkoholisierter 36-jähriger Vareler auf, der sein Fahrrad schob. Er hielt es offensichtlich für eine gute Idee, den Beamten überwiegend unverständliche Sätze und Beschimpfungen zuzurufen, die wohl der Provokation dienen sollten. Anschließend setzte er sich - die geöffnete Bierflasche in der Hand - auf sein Fahrrad und fuhr los. Eine anschließende Überprüfung ergab bei dem 36-Jährigen eine Atemalkoholkonzentration von 1,91 Promille. Nur wenige Minuten später kontrollierten Polizeibeamte in der Neumühlenstraße ein 30-Jährigen Pkw-Fahrer aus Varel. Nachdem dieser einige Anzeigen für Drogenbeeinflussung zeigte, ergab auch ein Drogenvortest die Beeinflussung durch THC. Beiden Personen mussten sich auf der Dienststelle einer Blutentnahme unterziehen. Die Polizei untersagte ihnen die Weiterfahrt und leitete Strafverfahren ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell