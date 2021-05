Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Heute Vormittag, gegen 11:00 Uhr, touchierte ein 90-jähriger Pkw-Fahrer beim Einparken einen ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Friedrich-Paffrath-Straße geparkten blauen Pkw. Erst an seiner Wohnanschrift bemerkte der 90-Jährige den Schaden an seinem Pkw und zeigte den Unfall bei der Polizei an. Die Eigentümerin oder der Eigentümer des beschädigten blauen Pkw oder Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04421 9420 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

