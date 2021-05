Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Versuchter Diebstahl aus Pkw in Varel - Polizei sucht Zeugen

Varel (ots)

Am Mittwochnachmittag schlugen bislang unbekannte Täter, im Zeitraum von 14:30 bis 16.10 Uhr, die Scheibe der Fahrertür eines in der Neumühlenstraße auf einem Parkplatz abgestellten PKW VW Polo ein. Diebesgut wurde nicht erlangt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04451 9230 mit der Polizei Varel in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell