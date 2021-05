Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in Einfamilienhaus in Zetel - Polizei sucht Zeugen

Zetel (ots)

Etwas ungewöhnliches Diebesgut erlangten bislang unbekannte Täter bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Süpkenhörn. In der Zeit von Dienstag, 15:00 Uhr, bis Mittwoch, 07:45 Uhr, schlugen die Täter eine Terrassentür ein und entwendeten aus dem Inneren des Hauses vier Eimer mit Farbe. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04453 989590 mit der Polizei Zetel in Verbindung zu setzen.

