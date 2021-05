Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizei warnt vor Betrugsmasche - Vermeintliche "Haushaltshilfe" durchsucht Wohnung nach Wertgegenständen in Varel

Varel (ots)

Immer wieder wählen Betrügerinnen und Betrüger vornehmlich die Zielgruppe der Seniorinnen und Senioren bewusst aus, um ihre Gutmütigkeit und in einigen Fällen auch Hilflosigkeit auszunutzen und sie rhetorisch "einzuwickeln". Hierbei denken sich die Täterinnen und Täter immer neue Maschen aus. Am heutigen Vormittag, gegen 11:00 Uhr, klingelte eine bislang unbekannte Frau an der Haustür einer Seniorin in der Dompfaffstraße in Varel. Die Frau gab sich als Haushaltshilfe im Auftrag der Stadt Varel aus und machte sich nach einiger Überzeugungsarbeit gegenüber der skeptischen Seniorin daran, deren Wohnung zu putzen. Kurz darauf bat die vermeintliche Haushaltshilfe um ein Glas Wasser, welches ihr die Seniorin holte. In der Zwischenzeit hatte die Frau die Wohnung offensichtlich nach Wertsachen durchsucht und das Haus unter einer fadenscheinigen Ausrede verlassen. Ob Diebesgut erlangt worden ist, ist zurzeit unklar. Die Täterin wird wie folgt beschrieben: - weiblich - ca. 35 bis 50 Jahre alt - ca. 170 cm groß - schlanke Gestalt - dunkelblonde, mittellange Haare - Bekleidung: auffälliger Pullover mit mehreren Farben Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04451 9230 mit der Polizei Varel in Verbindung zu setzen. Damit keine weiteren Schäden entstehen, gibt die Polizei folgende Hinweise: Seien Sie skeptisch bei fremden Personen, die Ihnen Dienstleistungen o.ä. anbieten oder sonstige Versprechungen machen. Auch wenn die Person sie unter Zeitdruck setzt, forschen Sie nach und wählen Sie im Zweifelsfall die Nummer der Polizei. Klären Sie bitte Ihre älteren Angehörigen über die Tricks der Betrüger auf! Die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland bietet in diesem Zusammenhang außerdem kostenlose Beratungen an und beantwortet gerne Ihre Fragen: Für den Bereich der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland stehen Ihnen als Ansprechpartnerin Katja Reents unter der Rufnummer 04421 942-108, für den Bereich Varel Eugen Schnettler 04451 923-146 und für Jever Tanja Horst unter der Rufnummer 04461 9211-181 zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell