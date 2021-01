Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0047 --Kellereinbrecher geschnappt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Neustadt, Alte Neustadt, Häschenstraße Zeit: 18.01.2021, 04:20 Uhr

Nach mehreren Einbrüchen in die Kellerräume zweier Mehrparteienhäuser in der Neustadt nahm die Polizei in der Nacht zu Sonntag einen 39-jährigen Mann fest.

Gegen 4:20 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie der 39 Jahre alte Mann in sechs Keller eines gemeinschaftlich genutzten Kellerraums zweier Wohnhäuser in der Häschenstraße einbrach. Als der Einbrecher den 40-Jährigen bemerkte, versuchte er zu flüchten und zog dabei ein Messer. Der Zeuge blieb unverletzt und rief die Polizei. Schnell eintreffende Einsatzkräfte stellten den Mann am Tatort und nahmen ihn vorläufig fest.

Die Polizei stellte bei dem 39-Jährigen ein weiteres Messer und diverses Diebesgut fest. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass es in denselben Mehrparteienhäusern Tage zuvor schon zu mehreren Kellereinbrüchen gekommen war. Ob es ein Zusammenhang zwischen den Taten gibt, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Die Polizei rät: Wenn Sie Zeuge einer Straftat werden, bringen Sie sich selbst nicht in Gefahr. Ein Zeuge muss kein Held sein. Rufen Sie sofort die Polizei über den kostenlosen Notruf 110 an und geben Sie Täterbeschreibung und Fluchtrichtung durch.

