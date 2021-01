Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Taschendiebe

SoestSoest (ots)

Am Donnerstag gegen 10:30 Uhr, kam es in einem Supermarkt am Boleweg zu einem Diebstahl. Eine 80-jährige Frau aus Soest war zum Einkaufen dort. Sie hatte ihre Handtasche mit geschlossenem Reißverschluss über der Schulter hängen. Noch während des Einkaufs bemerkte sie, dass der Reißverschluss halb geöffnet war und ihre Geldbörse fehlte. Unbekannte Täter entwendeten unbemerkt vom Opfer das Portemonnaie mit Bargeld und Papieren. Taschendiebe sind sehr geschickt. Die Kriminalpolizei rät dazu, Wertsachen immer nah am Körper zu tragen. (lü)

