Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0046 --Kollision auf der Weser--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Vegesack Zeit: 17.01.21, 19:30 Uhr

Am Sonntagabend kollidierten auf der Weser im Bereich Vegesack zwei Frachtschiffe miteinander.

Gegen 19.30 Uhr befuhr ein 180 Meter langes Schiff die Weser flussabwärts und ein 153 Meter langes Schiff Richtung Bremen. Beim Passieren in Höhe Vegesack kamen sich die Frachtschiffe zu nah und stießen aus noch ungeklärter Ursache zusammen. Beide Frachter konnten ihre Reise zunächst ohne fremde Hilfe fortsetzen und liefen jeweils einen Liegeplatz in Bremen bzw. Bremerhaven an.

Personen wurden nicht verletzt. Auch Betriebsstoffe sind nicht ausgetreten. An dem 153 Meter langen Schiff war durch den Zusammenstoß die Außenhaut auf einer Länge von ca. 30 Meter eingedrückt. Bei seinem Unfallgegner entstand eine Delle am Bug.

Die nautischen Ermittler der Wasserschutzpolizei haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Die Schiffe dürfen die Häfen erst wieder verlassen, wenn der Schaden behoben wurde bzw. klar ist, dass für die Schiffssicherheit keine Gefahr besteht.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Jana Schmidt

Telefon: 0421 362-12114

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell