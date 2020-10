Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Herdorf- Unfallflucht auf Kundenparkplatz

Herdorf (ots)

Am 15.10.2020, im Zeitraum 14.00 bis 15.00 Uhr hatte eine 63-jährige Pkw-Fahrerin ihr Fahrzeug auf dem Kundenparkplatz des neuen Einkaufszentrums in Herdorf abgestellt. Als sie vom Einkaufen an ihren Pkw Opel Corsa zurückkehrte, stellte sie einen Schaden an der linken hinteren Seite des Pkw fest. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer stieß vermutlich beim Ein-oder Ausparken gegen das Fahrzeug; auszuschließen ist auch nicht, dass durch die unachtsame Handhabung eines Einkaufwagens der Schaden entstand. Schaden ca. 500EUR. Hinweise zum Verursacher an die Polizei Betzdorf.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz

Polizeiinspektion Betzdorf (Sieg)

PHK Frank Reifenrath



Telefon: 02741-926146

pibetzdorf@polizei.rlp.de



