Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Mehren (ots)

Am Dienstag, den 13.10.2020, kam es in den frühen Morgenstunden in der Mehrbachtalstraße in Mehren zu einem versuchten Aufbruch eines dort aufgestellten Zigarettenautomaten. Durch eine Zeugin konnten zwei männliche Personen dabei beobachtet werden, wie sie gegen 05:25 Uhr versuchten, den Zigarettenautomaten mittels Brecheisen aufzuhebeln. Nach einigen Minuten ließen die Täter erfolglos von ihrem Vorhaben ab und entfernten sich noch vor Eintreffen der unverzüglich von der Zeugin verständigten Polizei zu Fuß in Richtung Altenkirchen vom Tatort. Am Zigarettenautomat entstand erheblicher Sachschaden. Die Zeugin konnte die Täter wie folgt beschreiben: Täter 1: männlich, groß, korpulente Figur, dunkel gekleidet Täter 2: männlich, hagere Figur, dunkel gekleidet, schwarzer Kapuzenpulli mit auffälligen, weißen Schnüren an der Kapuze. Hinweise auf die Täter werden an die Polizei Altenkirchen erbeten, Tel.: 02681/946-0.

