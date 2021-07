Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Flucht nach Verkehrskontrolle- Anhaltezeichen missachtet

Bünde (ots)

(sls) In der Nacht zu Sonntag (18.7.) wurde auf der Herforder Straße in Höhe eines Autohauses durch eingesetzte Polizeibeamte eine stationäre Verkehrskontrolle zur Überprüfung von Alkohohl- und Drogenkonsum im Straßenverkehr eingerichtet. Gegen 01:00 Uhr näherte sich ein Fahrzeug aus Richtung Autobahn kommend mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit der Kontrollstelle. Das Fahrzeug sollte durch die Beamten angehalten und kontrolliert werden. Unter Nutzung des beleuchteten Anhaltestabes und der Flash-Funktion einer Taschenlampe wurde der Fahrer des Pkw aufgefordert anzuhalten. Der Fahrer missachtete die Anhaltezeichen und setzte seine Fahrt ohne die Geschwindigkeit zu reduzieren fort. Als sich der BMW Mini in Höhe des anhaltenden Beamten befand, war der Abstand zum Beamten so gering, dass der Anhaltestab gegen den Pkw schlug und vollständig zerbrach. Der Fahrer fuhr weiter stadteinwärts. Die Polizeibeamten konnten bei der anschließenden Nacheile beobachten wie der Fahrer des Mini die Kreuzung Herforder Straße/Weseler Straße bei Rotlicht in Richtung Innenstadt überquerte. Letztendlich konnte das Fahrzeug im Bereich der Einmündung Feldstraße durch die nacheilenden Beamten angehalten und kontrolliert werden. Bei der anschließenden Überprüfung wurde durch die Beamten festgestellt, dass der 29-jährige Fahrer aus Bünde erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ihm wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Zur Verhinderung weiterer Straf- und Ordnungswidrigkeiten wurde der Bünder vorläufig in Gewahrsam genommen. Ihn erwarten jetzt diverse Verkehrsanzeigen. Der Sachschaden an Anhaltestab und Fahrzeug wird auf ca. 400 Euro geschätzt

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell