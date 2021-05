Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Katzenbabys ausgesetzt und Müll illegal entsorgt

Geilenkirchen-Lindern (ots)

Am Sonntag, 23. Mai, gegen 11.20 Uhr, meldeten sich Zeugen telefonisch bei der Polizei. Diese hatten an einem Wirtschaftweg an der Landstraße 228, zwischen den Ortschaften Lindern und Linnich, an einem Windrad geparkt, um spazieren zu gehen. Dabei stellten sie fest, dass jemand dort offenbar illegal Müll entsorgt hatte. Es handelte sich um blaue Müllsäcke, u.a. mit Tapetenresten. In dem Müll fanden sie einen Karton mit zwei Katzenbabys. Daraufhin verständigten sie die Polizei. Sie gaben an, auch am Tag zuvor dort geparkt zu haben, da habe der Bauschutt aber noch nicht dort gelegen. Die aufmerksamen Zeugen nahmen die Kätzchen in ihre Obhut und kümmerten sich um ihre Unterbringung. Durch die Beamten wurde eine Anzeige gefertigt. Um festzustellen, wer den Bauschutt dort entsorgt und sich zweier Katzenbabys entledigt hat, bittet die Polizei um Hinweise. Wer hat zwischen dem 22. und dem 23. Mai ein Fahrzeug gesehen, dass dort angehalten und etwas ausgeladen hat? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, einen Hinweis über das Hinweisportal auf der Internetseite der Polizei Heinsberg weiterzugeben. Hierzu kann auch der direkte Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis genutzt werden.

