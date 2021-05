Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbrecher durch Bewohner gestellt

Heinsberg (ots)

Ein 33-jähriger Heinsberger drang am 21. Mai (Freitag), gegen 11 Uhr, in eine Wohnung an der Hochstraße ein und entwendete eine Geldbörse. Beim Verlassen der Örtlichkeit entdeckte der Wohnungsinhaber den Mann und verfolgte diesen auf seiner Flucht über die Hochstraße, weiter über die Weberstraße und schließlich zur Apfelstraße. Dort versuchte er, den Täter zu stellen und festzuhalten. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung, infolge derer der Geflüchtete eine Platzwunde erlitt. Der Bestohlene rief telefonisch die Polizei hinzu. Nachdem der Täter im Krankenhaus ärztlich versorgt worden war, nahmen die Beamten ihn vorläufig fest. Die Ermittlungen zum Geschehen dauern weiter an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell