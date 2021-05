Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 143 vom 23.05.2021

Kreis Heinsberg (ots)

Delikte/Straftaten:

Hückelhoven - Brand eines Kleinkraftrades Am 22.05.2021, gegen 03:45 Uhr, wurde eine Zeugin durch einen lauten Knall auf den Brand eines Kleinkraftrades auf dem Gehweg des Berresheimrings aufmerksam. Das Feuer griff auf eine in unmittelbarer Nähe befindliche Blechhütte über. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr komplett gelöscht werden. Das Kleinkraftrad brannte völlig aus. Die Blechhütte sowie in der Nähe des Kleinkraftrades befindliches Strauchwerk wurden durch das Feuer ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell