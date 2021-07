Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahndung mit Phantombild- Wer kann Angaben zu der gesuchten Person machen

Kreis Herford (ots)

(sls) Im Juni diesen Jahres (2021) wurden zwei junge Mädchen von einer bislang unbekannten Person in einem Waldstück in Rödinghausen angesprochen. Die beiden Mädchen hielten sich im Bereich des Danauer Wegs auf. Durch den Unbekannten wurde den beiden eine Videosequenz auf dem Handy gezeigt, in der, nach bisherigen Ermittlungen, eine nackte und augenscheinlich onanierende junge Frau/Kind zu erkennen ist. Es besteht ebenfalls der Verdacht eines sexuellen Missbrauchs. Im Anschluss des gezeigten Videos näherte sich der Unbekannte auf verdächtige Art und Weise den beiden auf einer anliegenden Wiese. Nach einem kurzen Gespräch liefen beide Mädchen von der Wiese davon. Das anliegende erstellte Phantombild der dringend tatverdächtigen Person ist nun per Beschluss, durch das Amtsgericht Bielefeld, zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben worden. Die Kriminalpolizei fragt: Wer kennt die Person oder kann Angaben zu dieser machen. Hinweise zu dieser Tat können an die Kriminalpolizei Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jede andere Polizeidienststelle gegeben werden. Das Phantombild vom Tatverdächtigen finden Sie auf der Fahndungsseite der Polizei: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/roedinghausen-sexueller-missbrauch-von-kindern

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell