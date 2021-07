Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Körperverletzung - Aggressionsdelikt im Straßenverkehr

Herford (ots)

(um) Am Montag (19.07.) ereignete sich an der Rennstraße Einmündung zur Elverdisser Straße ein kurioser Vorgang, der die Kriminalpolizei beschäftigt. Ein 20-Jähriger war mit seinem PKW in der Innenstadt unterwegs. Nachdem er durch einen weißen PKW überholt wurde, erfolgte ein verkehrsbedingtes Halten. Der etwa 175 cm große unbekannte Fahrer stieg aus seinem PKW aus und ging äußerst aggressiv gegen den 20-Jährigen aus Bad Salzuflen vor. Er schlug ihn mehrfach, sodass wenig später bei Erscheinen der Polizei, ein Rettungswagen den jungen Mann versorgen musste. Der dicke bislang unbekannte Schläger, welcher blond gefärbte Haare hatte, setzte sich wieder in seinen weißen Wagen und fuhr fort. Die Polizei bittet in diesem Fall um Zeugenmeldungen und fragt: Wer kann Angaben zu dem bislang unbekannten Täter und Fahrzeug machen? Der Mann soll mit einem weißen T-Shirt und einer roten kurzen Hose zur Tatzeit, gegen 18:30 Uhr, bekleidet gewesen sein. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

