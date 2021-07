Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus einer Wohnung- Täter drangen über Balkontür ein

Herford (ots)

(sls) In Herford kam es einem kurzen Zeitraum von ca. 2 Stunden zu einem Diebstahl in einer Wohnung an der Ahmser Straße. Gegen Mitternacht legten sich die Bewohner des Mehrfamilienhauses in ihrer Wohnung schlafen. Nach bisherigen Ermittlungen drangen unbekannte Täter durch eine offen stehende Balkontür in die Wohnung in der 1. Etage ein. Die Täter nahmen einen Blumenkübel vom Balkongelände und stiegen darüber auf den Balkon, um in die Wohnung zu gelangen. Dort wurden durch die Täter mehrere Schubladen und Schränke durchsucht. Die flüchtigen Täter nahmen etwas Bargeld und zunächst auch einen Aktenkoffer mit Modeschmuck mit. Dieser wurde vom Bewohner im Garten wieder aufgefunden, nachdem er gegen 2.00 Uhr die Durchsuchung der Wohnung bemerkte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bereits einige Spuren gesichert. Wir suchen weiteren Zeugen, die Angaben zu Personen machen können, die sich zur Tatzeit im Bereich der näheren Umgebung des Tatorts aufgehalten haben. Bitte geben Sie die Hinweise unter der Telefonnummer 05221-8880 weiter.

