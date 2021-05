Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Verkehrsunfall mit Personenschaden - Motorradfahrer übersieht wartenden Lkw

Schwerte (ots)

Am 29.05.2021 (Sa.), gegen 13:00 Uhr, befuhr in Schwerte ein 55jähriger Dortmunder mit seinem Lkw die Bethunenstraße in Fahrtrichtung Schwerte-Villigst. Verkehrsbedingt musste er sein Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen. Dieses übersah ein 52jähriger Mann aus Schwerte, welcher mit seinem Motorrad hinter dem Lkw fuhr. Er kollidierte mit dem stehenden Lkw und kam zu Fall. Hierbei verletzte sich der Motorradfahrer schwer und wurde durch einen RTW in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

