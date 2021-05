Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Verkehrsunfallflucht - Fahrer würgte Motor ab

Werne (ots)

Am Donnerstagmorgen (27.05.2021) fuhr eine 19-jährige Radfahrerin aus Werne gegen 9.50 Uhr mit einem Pedelec durch den Kreisverkehr Bahnhofstraß/Ottostraße. Als sie sich in Höhe der Einmündung Capeller Straße befand, fuhr von dort ein PKW in den Kreisverkehr ein und berührte die Radfahrerin am Hinterrad. Sie konnte einen Sturz noch mit Mühe verhindern.

Sie hörte, dass der Motor des PKW plötzlich ausging und wieder neu gestartet wurde. Dann fuhr das Fahrzeug in Richtung Penningrode davon.

Es soll sich um einen Mercedes Benz, A-Klasse, in der Farbe Grau oder Braun gehandelt haben. Eine Beschreibung des Fahrers liegt nicht vor.

Die Radfahrerin blieb unverletzt, das Pedelec wurde leicht beschädigt.

Hinweise zum Verkehrsunfall, dem Fahrer oder dem beschrieben PKW bitte an die Polizei in Werne unter der Rufnummer 02389 921 3420 oder 921

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell