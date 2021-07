Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte brechen Fahrzeuge auf- Lenkrad und Navigationsgeräte entwendet

Löhne (ots)

(sls) Durch bislang unbekannte Täter wurden in der Nacht zu Mittwoch zwei Fahrzeuge in Löhne an der Tulpenstraße und Jasminstraße aufgebrochen. Die Täter warfen die Dreieckscheibe eines weißen BMW X3 ein der auf einem Hofgelände an der Jasminstraße am Dienstagabend abgestellt wurde. Aus dem Fahrzeug entwendeten die Täter ein Multifunktionslenkrad, eine Sonnenbrille und auch Bargeld mit einer Geldbörse. Persönliche Papiere aus der Geldbörse wurden im Fahrzeuginneren verteilt. An der Tulpenstraße beschädigten die Täter das hintere Ausstellfenster eines schwarzen BMW (5er Reihe) und entwendeten daraus ein Navigationsgerät mit Bedienelement, sowie den dazugehörenden Bildschirm aus dem Armaturenbrett. Ein Bedienteil für das Radio wurde ebenfalls mitgenommen. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei Herford ist auf der Suche nach weiteren Zeugen, die Hinweise zu den aufgebrochen BMW oder auch Verbleib des Diebesgutes machen können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

