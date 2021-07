Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Hausfriedensbruch Besuch des Freibades bei Nacht-

Herford (ots)

(sls) In der Nacht zu Freitag (23.7.) bekam das Freibad Im kleinen Felde unerlaubten Besuch. Gegen 3.10 Uhr meldete sich ein aufmerksamer Zeuge und gab an, dass er laute Stimmen vom Freibadgelände wahrgenommen habe. Bei der anschließenden Überprüfung durch eingesetzte Polizeibeamte, wurden zunächst Kleidungsstücke und Rucksack im Bereich einer Bank festgestellt. Im anliegenden Schwimmbecken befanden sich zwei unbekleidete Personen. Ein 25-Jähriger aus Herford in Begleitung einer 21-jährigen Frau aus Herford. Der 25-Jährige verhielt sich während des Einsatzes äußerst respektlos und drohte den Beamten mit einer körperlichen Auseinandersetzung. Um auf das Gelände des Freibades zu kommen, stiegen beide Personen über einen Zaun. Nach ersten Angaben war den beiden Personen angeblich nicht bewusst, dass sie sich nicht auf dem Gelände aufhalten dürfen. Im Rucksack des Herforders wurden Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Neben eines ausgesprochenen Platzverweises wurden Anzeigen wegen Hausfriedensbruch und Straftat nach dem Betäubungsmittelgesetz gefertigt.

