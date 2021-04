Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Diepholz vom 03.04.2021

Diepholz (ots)

Pressemeldungen der PI Diepholz, Einsatz-, und Streifendienst

Mehrere Fälle von Fahren unter Einfluss berauschender Mittel und Alkohol, sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis

Im Zuständigkeitsbereich der PI Diepholz wurden durch Polizeibeamte/innen des Einsatz- und Streifendienstes mehrere Fahrzeugführer angetroffen, die unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln und Alkohol standen. In einem Fall war der Fahrzeugführer zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Zunächst wurde am Freitagmittag, gegen 13 Uhr, in Diepholz am Einmündungsbereich der Lange Straße / Dr.-Wilhelm-Kinghorst-Straße ein 24-jähriger aus Diepholz mit seinem Pkw VW angehalten und kontrolliert. In der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Diepholzer unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss stand. Es wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Um 15:20 Uhr, wurde auf der B 239 in Hemsloh, ein 21-jähriger Fahrzeugführer aus Uchte mit seinem Pkw Toyota angehalten. In der durchgeführten Kontrolle ergaben sich Hinweise, die auf eine Beeinflussung von berauschenden Mitteln schließen ließen. Ein Drogenvortest verlief positiv. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Am frühen Samstagmorgen wurde um 00:12 Uhr ein 26-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Mazda aus Hattingen in der Maschstraße in Diepholz angetroffen. Im Rahmen der durchgeführten Kontrolle wurde festgestellt, dass der 26-jährige unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Zudem wurde festgestellt, dass der 26-jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Pressemeldung des Polizeikommissariats Syke Verkehrsunfall und Gefährdung des Straßenverkehrs

Ein 47-jähriger Twistringer befährt mit seinem PKW am Samstag, den 03.04.2021, um 02:50 Uhr, die B 51 in Bassum, aus Richtung Twistringen in Richtung Nordwohlde. In Höhe des Ortsteils Klenkenborstel kommt der Twistringer auf gerader Strecke nach links von der Straße ab, kollidiert mit einer Leitplanke, schleudert über die Straße und kommt auf der gegenüberliegenden Seite im Straßengraben zum Stehen. Bei dem Fahrzeugführer konnte während der Unfallaufnahme Alkohol (1,6 Promille) in der Atemluft festgestellt werden. Es wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Führerschein des Fahrzeugführers wurde beschlagnahmt. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 4000,-- Euro.

Aus den Polizeikommissariaten Weyhe und Sulingen wurden keine presserelevanten Ereignisse gemeldet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell