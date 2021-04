Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 02.04.2021

Diepholz (ots)

PI Diepholz

Diepholz - Am Donnerstagnachmittag wurde ein 56-jähriger Autofahrer aus Steinfeld auf der B 51 in Diepholz kontrolliert. Der Mann führte einen Pkw samt einem größeren Anhänger, obwohl er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnisklasse war. Gegen den Fahrer wurde nunmehr ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

PK Syke

Bassum - Am Abend des 01. April wird ein 31jähriger Bassumer durch die Polizei in Bassum kontrolliert. Dieser ist dort zuvor mit einem Pkw unterwegs gewesen. Während der Kontrolle werden Anzeichen für eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel sichtbar. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest bestätigt die Einnahme von Cannabis. Gegen den Bassumer wird ein Straf- sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Zudem wird ihm die Weiterfahrt untersagt.

Bassum - Im Zuge eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens nach einer Geschwindigkeitsmessung auf der B51 in Bassum wird festgestellt, dass der Beschuldigte, ein 44jähriger Mann aus Twistringen, zu dem Zeitpunkt der Messung, im November 2020, ohne erforderliche Fahrerlaubnis ein Kraftfahrzeug im öffentlichen Verkehr führte. Ein Strafverfahren wurde nun nachträglich gegen den Mann eingeleitet.

PK Sulingen

Maasen - Am 01.04.2021, gegen 15:15 Uhr, befuhr eine weiße Sattelzugmaschine mit Auflieger die B 214 in Fahrtrichtung Sulingen. Im Kreuzungsbereich der B 214 / K 14 fuhr die Sattelzugmaschine gegen eine mobile Lichtzeichenanlage und beschädigte diese. Der Fremdschaden wird auf 8.000EUR geschätzt. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt und erkannt vom Unfallort. Zeugen, die weitere Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sulingen unter der Tel.-Nr. 04271 / 949-0 zu melden.

Sulingen - Eine weitere Unfallflucht ereignete sich am 01.04.2021, zwischen 16:00 Uhr und 16:30 Uhr auf dem Parkplatz des E-Center Marktes in der Schützenstraße 13 in Sulingen. Hierbei beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten Opel Meriva und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An dem geparkten PKW entstanden Lackkratzer im Bereich der hinteren rechten Fahrzeugtür sowie des Radkastens. Der Sachschaden wird auf 200EUR geschätzt. Wer Hinweise zum Verursacher machen kann, wird gebeten, das Polizeikommissariat in Sulingen, Tel.-Nr. 04271 / 949-0, zu informieren

