Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall, Auto überschlägt sich, eine Person verletzt

RoßbachRoßbach (ots)

Am 31.10.2020, gegen 00:20 Uhr, befuhr die 24-jährige Fahrzeugführerin die L 268 aus Richtung Oberdreis kommen in Richtung Roßbach. In einer Linkskurve verlor die Fahrzeugführerin auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich durch den Aufprall. Die Fahrzeugführerin wurde glücklicherweise nur leicht verletzt.

