Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bad Nenndorf- Geparkter Pkw mit Skateboard beschädigt

Nienburg (ots)

(HAA) Am Donnerstag, den 30.07.2020, gegen 20:35 Uhr, beschädigte ein 20-jähriger Mann aus Lauenau mit seinem Skateboard einen in der Bahnhofstraße geparkten Volvo. Er schlug einen der Außenspiegel ab und zerkratzte die dazugehörige Fahrzeugseite. Zeugen hatten dies beobachtet und sofort das Polizeikommissariat Bad Nenndorf verständigt. Bei Eintreffen der Streifenwagenbesatzung war der Täter jedoch flüchtig. Nach Schilderung der Beschreibung des Täters, wussten die Beamten direkt um wen es sich handelt. Der Mann war ihnen bereits in einem kurz zuvor stattgefundenen Einsatz aufgefallen. Dort war er in Streitigkeiten mit einem Anwohner verwickelt. Im Rahmen der Fahndung konnte der Tatverdächtige auf dem Parkplatz des REWE-Marktes angetroffen werden. Die Polizisten entschieden sich, den Beschuldigten zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam zu nehmen. An dem beschädigten Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2.500EUR. Gegen den Festgenommen wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

