Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Trunkenheit im Straßenverkehr

LangenhahnLangenhahn (ots)

Am Sonntag, dem 01.11.2020, um 02:16 Uhr, wurde eine 22jährige PKW-Fahrerin einer Verkehrskontrolle unterzogen, da sie auf der Strecke zwischen Ailertchen und Langenhahn eine auffällige Fahrweise an den Tag legt. Bei der Dame wurde deutliche Alkoholeinwirkung festgestellt, so dass ihr eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt wurde.

