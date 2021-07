Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Schwerer Raub auf Tankstelle - Zeuge verfolgt Täter

Herford (ots)

(jd) Ein schwerer Raubüberfall ereignete sich gestern (25.7.), um 18.17 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle an der Mindener Straße. Zwei Jugendliche aus Herford betraten maskiert und dunkel gekleidet das Tankstellengelände und bedrohten den 53-jährigen Tankwart aus Vlotho mit einer Schreckschusspistole. Unter Vorhalten der Waffe ließen sich der 13- und 14-Jährige eine dreistellige Summe Bargeld aus der Kasse sowie mehrere Schachteln Zigaretten aushändigen. Mehrere aufmerksame Zeugen beobachteten das Geschehen und alarmierten unverzüglich die Polizei. Die beiden Jugendlichen flüchteten zu Fuß Richtung Magdeburger Straße. Ein 18-jähriger Zeuge aus Herford, der mit seinem PKW zufällig auf dem Gelände der Tankstelle war, folgte den beiden zunächst in seinem BMW. Auf Höhe der Einmündung Nagelskamp verließ der Zeuge sein Auto und folgte den beiden Jugendlichen zu Fuß, woraufhin der 13-Jährige mit der Schreckschusspistole auf den Herforder feuerte. Der 18-Jährige holte den Flüchtenden sodann ein und brachte ihn zu Boden und fixierte ihn. Der 18-jährige Zeuge hielt währenddessen ein mitgeführtes Messer in der Hand, der 13-Jährige versuchte weitere Schüsse abzugeben. Ein Schuss traf den 18-Jährigen am Arm, der dadurch verletzt wurde. Der 14-Jährige flüchtete zu Fuß weiter in Richtung Mühlentrift. Die hinzugekommenen Polizeibeamten stellten vor Ort die Schreckschusswaffe sowie einen Teil des Bargeldes sicher und brachten den sich aggressiv verhaltenden 13-Jährigen zur Identitätsfeststellung auf die Herforder Wache. Hier wurde er, nachdem er Angaben zu seinen Personalien machte, in die Obhut seines Erziehungsberechtigten übergeben. Aufgrund der detaillierten Zeugenbeschreibungen fahndeten weitere Beamte im Bereich der Wohnanschrift nach dem flüchtigen 14-Jährigen. Dort konnten sie den Herforder gegen etwa 21.00 Uhr stellen und ebenfalls dem Herforder Gewahrsam zuführen. Eine Fahndung nach der restlichen Beute verlief bisher negativ. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell