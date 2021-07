Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahrradfahrer wird bei Kollision mit Pkw verletzt

Vlotho (ots)

(fl) Am Samstag, gegen 14 Uhr, befuhr eine 43-jährige Bielefelderin mit ihrem schwarzen BMW die Straße Am Borstenbach in Vlotho. Beim Einbiegen in die Loher Straße übersah sie einen von rechts kommenden Fahrradfahrer, der bevorrechtigt die Loher Straße in Fahrtrichtung Vlotho befuhr. Dieser konnte nicht mehr bremsen, kollidierte mit dem Pkw und stürzte. Der 47-jährige Mann aus Bad Oeynhausen wurde dabei leicht verletzt und wurde nach ambulanter Behandlung wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Der Sachschaden wird auf ca. 3200 Euro geschätzt.

