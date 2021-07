Polizei Wuppertal

POL-W: W Randalierer von Polizei überwältigt

Wuppertal (ots)

Am heutigen Tag (13.07.2021, gegen 12:00 Uhr) alarmierten Anwohner der Hügelstraße in Wuppertal-Oberbarmen die Polizei wegen lautstarker Streitigkeiten.

Am Einsatzort stellten die eintreffenden Beamten fest, dass eine männliche Person in einer Wohnung an der Hügelstraße randalierte und Inventar aus dem Fenster auf die Straße warf. Da sich die Person zeitweilig in der Nähe des geöffneten Fensters aufhielt, sich drohend mit einem Messer an diesem zeigte und nicht auf Ansprache reagierte, wurden Kräfte eines Spezialeinsatzkommandos hinzugezogen. Die Feuerwehr sicherte den Bereich unterhalb des Fensters mit einem Sprungkissen und stellte ein Fahrzeug mit Drehleier zur Kontaktaufnahme am Fenster auf.

Nachdem die Beamten des Spezialeinsatzkommandos in die Wohnung vorgedrungen waren, konnte der 44-jährige Bewohner unverletzt festgenommen werden.

Maßnahmen zur Prüfung einer möglichen zwangsweisen Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung dauern an. (weit)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell