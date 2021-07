Polizei Wuppertal

POL-W: W Zwei Einbrüche in Kindergärten - Tatverdächtiger festgenommen - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei

Wuppertal (ots)

Nachdem es am 11.07.2021 in Wuppertal-Oberbarmen zu zwei Einbrüchen in Kindergärten kam, konnte die Polizei einen Tatverdächtigen festnehmen. Ein zunächst Unbekannter verschaffte sich gewaltsam Zugang zu einer Kindertagesstätte an der Straße Schwarzbach in Wuppertal und durchsuchte die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Dabei löste der Täter einen Alarm aus. Die herbeigerufene Polizei konnte den Tatverdächtigen nach seiner Flucht über ein Dach noch im Nahbereich festnehmen. Kurz zuvor war es zu einem ähnlichen Einbruch in eine Kindertagesstätte an der Normannenstraße gekommen. Es besteht der Verdacht, dass der Festgenommene auch für diese Tat verantwortlich ist. Die Ermittlungen dauern insoweit an. Der wegen ähnlicher Delikte polizeibekannte 39-jährige Mann wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt, der am 12.07.2021 die Untersuchungshaft anordnete.

