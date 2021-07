Polizei Wuppertal

POL-W: SG Frau stürzt in Bus - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Freitag (09.07.2021), gegen 14:55 Uhr, kam es in Solingen zu einem Unfall, bei dem eine Frau verletzt wurde. In dem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen. Als der 35-jährige Fahrer eines Linienbusses auf dem Graf-Wilhelm-Platz an eine Überquerungshilfe für Fußgänger heranfuhr, kreuzte unvermittelt ein bislang Unbekannter auf seinem Fahrrad. Bei der folgenden Gefahrenbremsung stürzte eine 81-jährige Frau im Bus und zog sich dabei eine blutende Verletzung zu. Der Radfahrer entfernte sich. Er ist circa 35-40 Jahre alt, hat eine schlanke Figur und eine Glatze. Er trug einen roten Rucksack und fuhr ein schwarzes Fahrrad der Marke "Bulls". Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

