Polizei Wuppertal

POL-W: W Zwei Verletzte nach Unfall in Wuppertal-Oberbarmen

Wuppertal (ots)

Am 10.07.2021, gegen 16:40 Uhr, kam es auf der Berliner Straße in Wuppertal-Oberbarmen zu einem Unfall, bei dem zwei Personen Verletzungen erlitten. Als ein 83-Jähriger seinen VW Polo ausparken wollte, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge beschleunigte er sein Fahrzeug rückwärts. Dabei stieß er mit einem geparkten Mercedes und schließlich mit einer Hauswand zusammen. Ein 52-Jähriger, der sich zu dem Zeitpunkt in der nahegelegenen Außengastronomie befand, erlitt durch umherfliegende Trümmerteile Verletzungen. Beide Personen mussten vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein gesundheitliches Problem für den Verlust der Kontrolle über das Fahrzeug zu dem Unfall geführt haben. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 80.000 Euro. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell