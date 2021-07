Polizei Wuppertal

POL-W: W - Brand in der Kaiserstraße - Cannabis-Plantage im Gebäude entdeckt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Wuppertal (ots)

Am 10.07.2021, um 16:40 Uhr, kam es in der Kaiserstraße in Vohwinkel aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand in einem unbewohnten Mehrparteienhaus. Im Laufe der Löscharbeiten durch die Feuerwehr wurde eine Cannabis-Plantage in einer der Wohnungen festgestellt. Personen wurden im Gebäude nicht angetroffen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen sowohl zur Brandursache, als auch zu den Hintergründen der Cannabis-Plantage aufgenommen. Die Pflanzen wurden umgehend von den eingesetzten Kräften entsorgt. (jb)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell