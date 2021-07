Polizei Wuppertal

POL-W: SG Kradfahrer in Solingen gestürzt - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern (08.07.2021), gegen 17:40 Uhr, kam es in Solingen zu einem Unfall bei dem sich ein Mann schwere Verletzungen zuzog. Der 48-Jährige befuhr mit seinem Kleinkraftrad die Merianstraße in Richtung Cronenberger Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er zu Fall. Dabei erlitt er eine schwere Verletzung. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein beige- oder goldfarbener Geländewagen mit dem Unfall in Verbindung stehen. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

