Polizei Wuppertal

POL-W: W Hoher Sachschaden - Verkehrsunfall in Wuppertal

Wuppertal (ots)

Gestern (08.07.2021), gegen 23:45 Uhr, kam es in Wuppertal zu einem Unfall mit hohem Sachschaden. Ein 54-Jähriger fuhr mit seinem Opel auf der Linderhauser Straße in Richtung Wuppertal-Oberbarmen. An der Kreuzung zur Nächstebrecker Straße stieß er seitlich mit dem LKW eines 51-Jährigen zusammen, der in Richtung Wittenerstraße unterwegs war. Durch das Unfallgeschehen kam es zur Beschädigung einer Ampel und eines Verkehrszeichens. Der Opelfahrer zog sich eine leichte Verletzung zu. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 50.000 Euro. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell