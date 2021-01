Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Briefkasten aufgebrochen

HattingenHattingen (ots)

Am 04.01.21 brachen Unbekannte, zwischen 15:45 Uhr und 22:15 Uhr, einen Briefkasten an der Lindstockstraße in Hattingen auf. Die Täter entwendeten eine bisher unbekannte Anzahl an Briefen. Hinweise liegen der Polizei bisher keine vor.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell