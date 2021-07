Polizei Wuppertal

POL-W: RS - Zeugenaufruf: Parkendes Fahrzeug in der Remscheider Straße beschädigt - Unfallverursacher flüchtet

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Wuppertal (ots)

Am 04.07.2021, um 23:45 Uhr, kam es zu einer Unfallflucht in der Remscheider Straße in Lüttringhausen. Ein schwarzer VW Golf war in der Remscheider Straße in Fahrtrichtung August-Erbschloe-Straße abgestellt. Als ein Zeuge zur Unfallzeit einen lauten Knall hörte stellte er die Beschädigung an dem geparkten Fahrzeug fest. Es ist im linken Heckbereich stark beschädigt. Aus der Spurenlage lässt sich bislang erkennen, dass es sich bei dem Unfallverursacher um einen dunklen BMW gehandelt hat und dieser im Frontbereich beschädigt worden ist. Zudem deuten die Spuren darauf hin, dass sich das Fahrzeug nach dem Zusammenprall in Richtung August-Erbschloe-Straße entfernt hat. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden. (jb)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell