Polizei Wuppertal

POL-W: RS Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal: Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem Tötungsdelikt in Remscheid

Wuppertal (ots)

Im Zusammenhang mit einem versuchten Tötungsdelikt an einer Frau und einem Mann in Remscheid fahndet die Polizei mit einem Bild nach dem mutmaßlichen Täter. (siehe Pressemeldung vom 07.07.2021, "RS Zwei Verletzte nach Schussabgabe in Remscheid - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wup-pertal") Bei der gesuchten Person handelt es sich um Bayram Ö. Der 53-Jährige steht im dringenden Verdacht mit einer Schusswaffe auf die 47-jährige Frau sowie den 24-jährigen Mann geschossen zu haben. Der Gesuchte ist 178 cm groß, schlank, hat braune Augen, graumeliertes Haar und einen dunkleren Teint. Zur Tatzeit trug er dunkle Kleidung. Im Falle des Antreffens sollte er nicht angesprochen, sondern umgehend die Polizei über den Notruf 110 informiert werden.

