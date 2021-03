Polizei Wuppertal

POL-W: SG Bewohnerin bei Zimmerbrand schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Bei einem Zimmerbrand am gestrigen Abend (03.03.2021, 22:30 Uhr) erlitt die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses an der Ernst-Woltmann-Straße in Solingen schwere Verletzungen.

Durch einen Rauchmelder und Brandgeruch alarmierte Nachbarn verschafften sich Zutritt zur Brandwohnung der 82-jährigen Frau und löschten das Feuer vor Eintreffen der Feuerwehr selbstständig. Hierbei erlitt eine Helferin eine Rauchgasvergiftung und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die schwerverletzte 82-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in eine Spezialklinik gebracht.

Die Ermittlungen zur Brandursache werden durch das zuständige Kriminalkommissariat mit Unterstützung eine Brandursachensachverständigen geführt und dauern an. (weit)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell