Polizei Wuppertal

POL-W: W - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und der Polizei - Mutmaßlicher Autoeinbrecher gestellt und in Untersuchungshaft

Wuppertal (ots)

Am 26.02.2021 gegen 21:50 Uhr brachen zwei Männer ein Auto in der Hügelstraße auf. Als sie die Seitenscheibe des schwarzen VW Polo einschlugen löste eine im Fahrzeug installierte Alarmanlage aus, welche vom Besitzer im nahegelegenen Wohnhaus gehört wurde. Dieser machte sich umgehend auf den Weg zu seinem Fahrzeug und konnte einen der Täter stellen. Der andere Mann flüchtete. Nach wenigen Augenblicken riss sich der festgehaltene Mann los und flüchtete auf der Hügelstraße in nördliche Richtung - gefolgt vom Autobesitzer. Der Flüchtige lief schließlich in einen Vorgarten, in dem eintreffende Beamte den 39 Jahre alten Tatverdächtigen festnehmen konnten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete der zuständige Haftrichter des Amtsgerichts Wuppertal die Untersuchungshaft gegen den Tatverdächtigen an. Der zweite Täter geflüchtete Täter hat eine kräftige Statur und trug zum Zeitpunkt der Tat eine blaue Jeans und eine Jacke sowie eine Corona-Schutzmaske. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell