Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Welpen-Transport gestoppt

Gau-Bickelheim (ots)

Am Sonntag, dem 14.03.2021, wurde im Rahmen einer Kontrollstelle auf der L400 in der Ortslage Gau-Bickelheim in Höhe der Anschlussstelle zur BAB61 ein bulgarischer Mercedes-Transporter gestoppt. Neben den beiden bulgarischen Insassen fanden sich im Laderaum des Fahrzeuges auch fünf Stahlgitter-Boxen mit insgesamt sechs Welpen. Die aus unterschiedlichen Rassen stammenden Hunde befanden sich teils in einem bedenklichen gesundheitlichen Zustand. Auf Grund der Gesamtumstände wird von einem illegalen Welpen-Transport ausgegangen.

Die Welpen wurden sichergestellt und nach einer tierärztlichen Untersuchung vorerst in einem Tierheim untergebracht. Gegen die beiden Insassen wird nun u.a. wegen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz ermittelt.

