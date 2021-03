Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte-Berenbrock - Sekundenschlaf?

Erwitte (ots)

Ob der Sekundenschlaf eines 73-jährigen Autofahrers aus Werl ursächlich für einen Verkehrsunfall am Montagnachmittag (8. März), gegen 15.05 Uhr, war wird noch geklärt werden müssen. Zeugenaussagen deuten jedoch darauf hin. Er selber bestreitet dies. Unstrittig ist jedoch, dass der Werler zuvor mit zwei Beifahrerinnen die Soester Straße von Schmerlecke in Richtung Erwitte befuhr. In Höhe des Ortsteils Berenbrock kam er dann nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb mit seinem Wagen im Straßengraben stehen. Der Sachschaden wird von der Polizei auf 1.000 Euro geschätzt. Durch den Unfall verletzte sich die 57-jährige Beifahrerin aus Soest leicht. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei stellte den Führerschein des Werlers sicher. (reh)

