Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Rebbeke - Rollerfahrerin schwer verletzt

Lippstadt (ots)

Am Montag (8. März), gegen 7.30 Uhr, fand ein Bus-Fahrer auf der Straße "Zur neuen Brücke" eine verletzte Roller-Fahrerin auf der Straße. Die Polizei geht davon aus, dass die 18-jährige Lippstädterin zuvor mit ihrem Kraftrad die Straße in Richtung Garfeln befuhr und aus unbekannten Gründen auf der regennassen Fahrbahn nach rechts abkam und wieder versuchte auf die Straße zu gelangen. Dort kam sie dann mit ihrem Kraftfahrzeugroller zu Fall. Die Verletzte wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie stationär aufgenommen wurde. Es entstand nur geringer Sachschaden. (reh)

