Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: 21-Jähriger PKW-Fahrer unter Drogeneinfluss

Alzey (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim bei einem 21-jährigen Fahrer eines PKW Drogeneinfluss fest. Die Polizisten kontrollierten den jungen Mann am 9.3.2021 gegen 23:15 Uhr in der Schafhäuser Straße in Alzey. Ein Vortest bestätigte den Verdacht, so dass die Fahrt für den 21-Jährigen beendet war. Er musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ihm drohen nun mindestens ein Bußgeld mit Fahrverbot und eine Strafanzeige.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell