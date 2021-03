Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Fantasieführerschein, Drogen, verbotene Messer - Zoll und Polizei kontrollierten auf der A61

Wörrstadt (ots)

In einer gemeinsamen Kontrollaktion nahmen Kräfte des Zoll und Zivilfahnder der Verkehrsdirektion Wörrstadt am Freitag den 05.03.2021 in der Zeit zwischen 10 und 18 Uhr den Verkehr auf der A 61 ins Visier. Unter anderem konnte ein 30-jähriger aus Nordrheinwestfalen in einem Fahrzeug mit britischer Zulassung bei Dorsheim kontrolliert werden. Es stellte sich heraus, dass das Auto nicht versichert war und der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zudem brachte die manipulierte Umweltplakette die Beamten auf den Plan. Der Fahrer muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, ohne Versicherungsschutz und Urkundenfälschung verantworten.

In einer weiteren Kontrolle bei Stromberg flog ein 44-jähriger Fahrer aus dem Saarland auf, als er den Beamten frech einen "Fantasie"-Führerschein aushändigte. Außerdem wollte er durch das illegale Anbringen ausländischer Kennzeichen an seinem Auto über die ordentliche Zulassung täuschen. Ihn erwarten nun Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichenmissbrauch, Fahren ohne Versicherungsschutz und Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz. Beide Fahrzeuge wurden stillgelegt und eine Weiterfahrt untersagt.

Weitere drei Verkehrsteilnehmer mussten den Nachhauseweg aus der Kontrolle zu Fuß antreten, da sie ebenfalls keinen Führerschein besaßen oder das Auto nicht mehr versichert war. Im Falle eines Unfalles hätte ein fehlender Versicherungsschutz durchaus weitreichende finanzielle Folgen.

In drei weiteren Kontrollen konnten bei den Insassen geringe Mengen Betäubungsmittel, ein verbotenes Pfefferspray und zwei verbotene Messer sichergestellt werden. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Insgesamt 16 Fahrzeuge wurden von den Fahndern kontrolliert und 22 Strafanzeigen wegen unterschiedlichsten Delikten erstattet.

