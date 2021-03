Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Sparen am falschen Ende

Wörrstadt (ots)

Sein Auto zu versichern, kann sehr teuer sein. Diese Erfahrung macht wohl jeder, insbesondere wenn zum ersten Mal ein Fahrzeug angemeldet werden soll. Eine zunehmend beliebte Methode dabei zu sparen, ist die illegale Zulassung im europäischen Ausland.

Am Wochenende sind den Zivilfahndern der Verkehrsdirektion Wörrstadt wieder einige Autofahrer ins Netz gegangen. Ein 39-Jähriger aus Ungarn hatte versäumt, seinen Pkw umzumelden, als er im Januar nach Deutschland umgezogen ist. Ein 56-jähriger Niersteiner hatte seinen VW bereits vor zwei Jahren auf seinen ehemaligen Wohnsitz in Ungarn angemeldet und ein 31-jähriger Handwerker aus Nürnberg sein Firmenfahrzeug kurzerhand auf einen Freund in Polen, nachdem es hier von den Behörden stillgelegt worden war.

Das Umgehen der deutschen Zulassung ist kein Kavaliersdelikt. Die Folgen sind je nach Fallkonstellation Strafverfahren wegen unerlaubter Fernzulassung, Steuerhinterziehung oder Falschbeurkundung und es besteht in vielen Fällen kein Versicherungsschutz. Ein Unfall hätte dann noch erhebliche finanzielle Folgen.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell